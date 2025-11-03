Chiara Petrolini uno dei neonati morti a Parma era vivo dopo il parto | Ha respirato forse ha pianto

Processo a Chiara Petrolini a Parma: il medico legale conferma che uno dei neonati era morto solo dopo pochi minuti dopo il taglio del cordone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

