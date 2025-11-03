chiara petrolini spregiudicata con le gravidanze sembra guidata da un computer le parole dello psichiatra ai giudici

“Chiara Petrolini è diventatata spregiudicata con le gravidanze: nel non dirlo ai genitori, nel modo con cui ha partorito. Sembra guidata da un computer, segue un suo disegno, che è difficile da capire e intuire, ma c’è una continuità, nulla si contraddice”. Una persona “senza emozioni, fredda, glaciale”. Domenico Berardi, uno dei consulenti psichiatrici dell’accusa, ha disegnato così la personalità della 22enne a processo per aver partorito e poi seppellito i suoi figli dopo aver tagliato il cordone ombelicale provocando l’emorragia che li uccise. L’imputata, a processo davanti ai giudici dell’Assise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

