Chiara Petrolini oggi riprende il processo | Non ha disturbi di personalità

E’ ripreso oggi il processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati nel cortile della sua casa a Vignale di Traversetolo, nel Parmense. La donna è arrivata in aula insieme all’avvocato Nicola Tria. Prima di lei è arrivato accompagnato dalla sua avvocata, Monica Moschioni, anche l’ex fidanzato Samuel Granell i. È stata confermata, di altri 90 giorni, la custodia cautelare di Petrolini. Il primo bimbo ritrovato rimasto in vita per qualche minuto. In base a quanto riferito dalla dottoressa Valentina Bugelli, dottoressa della Medicina legale dell’università di Parma, il bambino ritrovato il 9 agosto 2024 sarebbe nato vivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini, oggi riprende il processo: “Non ha disturbi di personalità”

