Chiara Petrolini non ha disturbi è spregiudicata e poco empatica A noi psichiatri disse | che ho fatto di male?

Chiara Petrolini «non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite». Lo ha detto Mario Amore, consulente. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Chiara Petrolini non ha disturbi, è spregiudicata e poco empatica. A noi psichiatri disse: che ho fatto di male?»

«Chiara Petrolini non ha disturbi, è spregiudicata e poco empatica. A noi psichiatri disse: che ho fatto di male?» - Chiara Petrolini «non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite». Si legge su leggo.it

