Chiara Petrolini le accuse del medico legale sui neonati sepolti | Uno respirava prima che usasse le forbici La perizia sulla povertà emotiva
Avrebbe respirato e dunque sarebbe nato vivo il secondogenito di Chiara Petrolini, la 22enne oggi a processo con l’accusa di aver ucciso e sepolto i suoi due figli appena partoriti, tra maggio 2023 e agosto 2024. Secondo il medico legale Valentina Bugelli, chiamata a testimoniare nell’aula della Corte di assise di Parma, il secondo bimbo, il primo ad essere ritrovato, sarebbe morto pochi minuti dopo il taglio del cordone ombelicale. Dagli esami svolti è stato rilevato un «taglio netto da strumento tagliente» sul cordone e l’ipotesi della Procura è che la ragazza lo abbia reciso con delle forbici, mai ritrovate, e che per questo motivo il piccolo sia morto dissanguato. 🔗 Leggi su Open.online
