Chiara Petrolini in aula le sue amiche La sera prima del parto abbiamo bevuto e fumato marijuana
Saranno sentite per la prima volta nel processo alla ragazza che uccise e seppellì i suoi due neonati. Ci sarà anche il ragazzo che andò a New York con lei. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Un nuovo e drammatico caso, dai contorni simili a quello di Chiara Petrolini è avvenuto a Reggio Calabria. Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due neonati appena venuti al mondo, e di a - facebook.com Vai su Facebook
Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo" #chiarapetrolini #neonatisepolti - X Vai su X
Neonati sepolti in giardino, al processo la foto di un figlio morto: Chiara Petrolini esce dall'aula, il maresciallo si commuove - Caso Petrolini, anche l'ex ragazzo di Chiara decide di lasciare l'aula: "Immagini troppo forti" Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato ... Lo riporta affaritaliani.it
Chiara Petrolini, la foto del figlio neonato morto mostrata al processo: lei esce dall'aula, il maresciallo scoppia in lacrime - È il giorno dell'udienza del processo in Corte di assise a Parma per Chiara Petrolini, ai domiciliari da circa un anno e imputata del duplice omicidio dei suoi figli neonati. Come scrive corriereadriatico.it
Chiara Petrolini, durante il processo mostrano la foto di uno dei neonati morti e lei lascia l’aula - Un momento di forte tensione si è verificato nell’aula della Corte di assise di Parma durante il processo a Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso due figli appena nati. Riporta blitzquotidiano.it