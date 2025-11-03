Chiara Petrolini il consulente | Non ha disturbi psichiatrici

La 22enne Chiara Petrolini "non ha alcun disturbo psichiatrico, era ed è capace di intendere e di volere". Lo ha stabilito il consulente della Procura di Parma, ascoltato davanti alla Corte d'Assise nel processo che la vede imputata per aver ucciso e seppellito i suoi due figli appena nati nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

