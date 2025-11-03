Chiara Petrolini il consulente | Non ha disturbi psichiatrici

La 22enne Chiara Petrolini "non ha alcun disturbo psichiatrico, era ed è capace di intendere e di volere". Lo ha stabilito il consulente della Procura di Parma, ascoltato davanti alla Corte d'Assise nel processo che la vede imputata per aver ucciso e seppellito i suoi due figli appena nati nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chiara Petrolini, il consulente: "Non ha disturbi psichiatrici"

Approfondisci con queste news

È ripreso nell’aula della Corte d’Assise di Parma il processo a Chiara Petrolini, la 22enne accusata del duplice omicidio dei suoi due figli appena partoriti, a maggio 2023 e ad agosto 2024. La giovane, agli arresti domiciliari, è comparsa in aula accanto al suo - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini, iniziata la quarta udienza: saranno sentiti il medico legale e l’antropologa forense - X Vai su X

Chiara Petrolini “non ha un disturbo di personalità”: la testimonianza del perito del pm in aula - È in corso la quarta udienza del processo a Chiara Petrolini accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e di averli seppelliti nel suo giardino all'insaputa di tutti, fidanzato compreso ... Segnala dire.it

Consulente psichiatrico pm, Chiara Petrolini non ha disturbi - Chiara Petrolini "non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". Si legge su msn.com

“Cosa ha fatto la sera prima del parto”. Chiara Petrolini, la rivelazione shock solo ora - Un silenzio teso ha accompagnato l’ingresso di Chiara Petrolini nell’aula della Corte d’Assise di Parma, dove oggi, 3 novembre, si è aperta una nuova e ... thesocialpost.it scrive