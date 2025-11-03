Chiara morta nel sonno il legale | Autopsia non ha sciolto i dubbi qualcuno potrebbe averle dato droga

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it parla Davide Favotto, l'avvocato della mamma di Chiara Zardo. La 18enne, residente a Pederobba (Treviso), è stata trovata morta nel suo letto sabato 25 ottobre. "Dall'autopsia non sono emersi elementi che ci diano certezze sulle cause, potrebbero essere decisivi gli esami tossicologici", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

chiara morta sonno legaleMorta nel sonno a 18 anni, per Chiara Zardo ora si segue la pista del Fentanyl - Treviso, nuovo protocollo per l’autopsia della giovane di Pederobba: si cercano droghe sintetiche Sostanze psicoattive, prevalentemente di origine sintetica e capaci di «mimare» gli effetti degli stup ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

chiara morta sonno legaleChiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio: aveva solo mal di gola - La Procura di Treviso apre un fascicolo sul decesso di Chiara Zardo, morta nel sonno a soli 18 anni: poche ore prima aveva preso un farmaco ... Riporta virgilio.it

chiara morta sonno legaleChiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Morta Sonno Legale