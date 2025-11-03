Chiara morta nel sonno il legale | Autopsia non ha sciolto i dubbi qualcuno potrebbe averle dato droga
A Fanpage.it parla Davide Favotto, l'avvocato della mamma di Chiara Zardo. La 18enne, residente a Pederobba (Treviso), è stata trovata morta nel suo letto sabato 25 ottobre. "Dall'autopsia non sono emersi elementi che ci diano certezze sulle cause, potrebbero essere decisivi gli esami tossicologici", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
