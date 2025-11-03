Chiantigiana travolgente Il Bettolle piega la Poliziana Gioia San Quirico Frenata Casolese Badesse di misura
Netta vittoria, nel Girone E, della Chiantigiana, che in trasferta travolge lo Stia con un netto 3-0, frutto delle reti del veterano Mugnai, di Machuca e di Pecchi. Successo fondamentale anche per il Bettolle, che contro la Poliziana ottiene il secondo successo stagionale e si porta fuori dalla zona retrocessione: 2-1 il risultato finale, frutto delle reti di Fabianelli e Kokora, per replicare alle quali non basta, all’ultima in classifica, il gol di Cavaletta. Successo esterno, infine, per il Torrita, che si mantiene a due punti dalla capolista Tegoleto battendo 2-1 in trasferta il Subbiano con le marcature di Veliz Coccolo e Pascucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio Coppa di Prima categoria. Chiantigiana e Bettolle: serve l’impresa - Non basterà una semplice vittoria alla Chiantigiana, impegnata sul campo dell’Arezzo F. Riporta lanazione.it