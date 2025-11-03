Netta vittoria, nel Girone E, della Chiantigiana, che in trasferta travolge lo Stia con un netto 3-0, frutto delle reti del veterano Mugnai, di Machuca e di Pecchi. Successo fondamentale anche per il Bettolle, che contro la Poliziana ottiene il secondo successo stagionale e si porta fuori dalla zona retrocessione: 2-1 il risultato finale, frutto delle reti di Fabianelli e Kokora, per replicare alle quali non basta, all’ultima in classifica, il gol di Cavaletta. Successo esterno, infine, per il Torrita, che si mantiene a due punti dalla capolista Tegoleto battendo 2-1 in trasferta il Subbiano con le marcature di Veliz Coccolo e Pascucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chiantigiana travolgente. Il Bettolle piega la Poliziana. Gioia San Quirico. Frenata Casolese. Badesse di misura