Chiambretti c’è | Piero al 6% di share
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“ Fin che la barca va ” Rai 3) Evviva: il popolo di sinistra sussulta e mostra qualche segno di vita. Venerdì lo show di Piero Chiambretti su Rai 3 ha ottenuto un buon 5% di share, ospite Giorgio Dell’Arti. Incalzato da Chiambretti, in forma come ai tempi del postino de Il portalettere, sulla sinistra Dell’Arti afferma che «il grande errore, di cui non ha ancora preso atto, è che il sistema capitalistico ha vinto, non c’è nulla da fare, nessuno ha trovato un modo migliore o diverso per durare». Una critica aperta al «gruppettarismo» di Schlein che, sempre secondo il noto giornalista e scrittore, non arriverà mai a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
