Chi sono i genitori di Rasha Younes al Grande Fratello la mamma che tifa Omer e il padre morto

Metropolitanmagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mamma di Rasha Younes,  concorrente del Grande Fratello 2025, è rimasta vedova quando la figlia aveva 13 anni a causa della morte del marito. Sua madre di è originaria della Giordania, dove ha vissuto con Rasha e la sorella maggiore nei primi quattro anni di vita della concorrente del Grande Fratello.  Rasha Younes ha trascorso quattro anni in Giordania, dove è nata, per poi raggiungere il padre in Italia. Non l’aveva mai conosciuto prima di allora e non è stato per nulla un incontro facile, come ha raccontato lei stessa:  “Un gigante che dovevo chiamare papà e che per me era un estraneo. È stato traumatico”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

