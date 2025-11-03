chi sono i genitori di rasha younes al grande fratello la mamma che tifa omer e il padre morto

La mamma di Rasha Younes, concorrente del Grande Fratello 2025, è rimasta vedova quando la figlia aveva 13 anni a causa della morte del marito. Sua madre di è originaria della Giordania, dove ha vissuto con Rasha e la sorella maggiore nei primi quattro anni di vita della concorrente del Grande Fratello. Rasha Younes ha trascorso quattro anni in Giordania, dove è nata, per poi raggiungere il padre in Italia. Non l’aveva mai conosciuto prima di allora e non è stato per nulla un incontro facile, come ha raccontato lei stessa: “Un gigante che dovevo chiamare papà e che per me era un estraneo. È stato traumatico”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

