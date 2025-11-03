Chi sono i due italiani dispersi in Nepal sull' Himalaya | c' è un maestro di sci che ha studiato a Milano

Milanotoday.it | 3 nov 2025

Sono dispersi dal 28 ottobre in Nepal due alpinisti italiani: Stefano Farronato e Alessandro Caputo, quest'ultimo legato a Milano, città dove ha studiato. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu. I due alpinisti stavano tentando di scalare la montagna Panbari (6.887 metri). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

