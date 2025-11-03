Chi sono i due italiani dispersi in Nepal sull' Himalaya | c' è un maestro di sci che ha studiato a Milano

Sono dispersi dal 28 ottobre in Nepal due alpinisti italiani: Stefano Farronato e Alessandro Caputo, quest'ultimo legato a Milano, città dove ha studiato. Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu. I due alpinisti stavano tentando di scalare la montagna Panbari (6.887 metri). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Perché gli italiani non comprano auto elettriche e sono ultimi in #Europa? 3 i motivi secondo il top manager Raffaele Fusilli, ex @renaultitalia: pochi soldi, ricariche esose, nessun supporto politico. Secondo voi? https://vaielettrico.it/perche-gli-italiani-non-co - X Vai su X

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo - Sono in corso in Nepal le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6. Come scrive fanpage.it

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche - Stavano scalando il monte Panbari sull'Himalaya, sono rimasti bloccati dalle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal: bloccati dalle forti nevicate, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. Riporta msn.com