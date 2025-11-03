Chi sono i due giovani che hanno confessato di aver sparato in piazza pace a Boscotrecase

Un sabato sera d'inferno, risse, violenza e dimostrazioni di forza, come tanti - troppi - nell'area metropolitana di Napoli: questo emerge dal racconto dei due giovani che hanno ammesso di essere stati loro a sparare i colpi di pistola che sono costati la vita a soli 18 anni a Pasquale Nappo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Durante il Harvest Festival di New Roads, due giovani sono state ricoverate dopo essere cadute da una cabina bloccata - facebook.com Vai su Facebook

autolesionista. Le cause di questo "suicidio" e impoverimento collettivo sono state discusse più volte, ma ben pochi si soffermano sul futuro dell'Italia. Stiamo parlando dei prossimi 10/15 anni. Nessuna nazione avanzata può rimanere prospera senza giovani, - X Vai su X

Napoli, diciottenne ucciso: si costituiscono due giovani | Hanno sparato per "vendicare una lite" - Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno confessato di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto domenica notte. Secondo msn.com

Rapina in farmacia a Roncone, fermati due giovani - Sono stati fermati dai carabinieri i due giovani che ieri hanno rapinato la farmacia Covi a Roncone, frazione di Sella Giudicarie. Da ansa.it

Padre e figlio accoltellati a Como per rapina: arrestati dalla polizia due giovani - Le ricerche sono scattate immediatamente: poco dopo i fati, due pattuglie hanno rintracciato i sospetti, un 19enne e un 16enne egiziani, entrambi irregolari e privi di documenti ... Da varesenews.it