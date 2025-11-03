Chi sono gli operai feriti nel crollo della Torre dei Conti a Roma | uno di loro è ancora intrappolato fra le macerie

Fanpage.it | 3 nov 2025

Continuano le operazioni di salvataggio per l'operaio rimasto fra le macerie dopo il crollo della Torre ai Fori Imperiali. Tre delle persone coinvolte sono romene, la dichiarazione della ministra degli Esteri Oana Toiu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

