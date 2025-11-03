Chi sono gli operai feriti nel crollo della Torre dei Conti a Roma | uno di loro è ancora intrappolato fra le macerie

Continuano le operazioni di salvataggio per l'operaio rimasto fra le macerie dopo il crollo della Torre ai Fori Imperiali. Tre delle persone coinvolte sono romene, la dichiarazione della ministra degli Esteri Oana Toiu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si è verificato un secondo crollo. Due gli operai estratti vivi dalle macerie, uno è grave. Altri tre operai erano rimasti bloccati in alto e sono stati messi in sicurezza. Vigili del Fuoco inizialmente sotto macerie sono incolumi Segui gli aggiornamenti su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook

Crollo della Torre dei Conti a Roma: cos'è successo e quanti sono i feriti | VIDEO - Crollo alla Torre dei Conti, nel centro di Roma: tre operai salvati e uno ancora sotto le macerie. Si legge su tag24.it

Torre dei Conti, corsa contro il tempo per liberare l'operaio Ottavio: "Rischio crollo altissimo" - Corsa contro il tempo per cercare di salvare l'operaio rimasto bloccato sotto le macerie, dopo il doppio crollo, di questa mattina, di una ... Lo riporta iltempo.it

Roma, il momento del crollo della Torre dei Conti nel cuore dei Fori Imperiali: paura tra i turisti, operai sotto le macerie - Lunedì mattina, intorno alle 11:20, una porzione della Torre dei Conti, struttura medievale in ristrutturazione situata in largo Corrado Ricci, nel cuore di Roma vicino ai Fori Imperiali, è parzialmen ... Come scrive lasicilia.it