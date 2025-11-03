Chi era Mouhamadou Bamba Badiane morto nel frontale con un'autobotte dei vigili del fuoco a Nembro

Mouhamadou Bamba Badiane è morto domenica 2 novembre in un incidente stradale a Nembro (Bergamo). Il 34enne di Leffe viaggiava con altre 4 persone quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi frontalmente con un'autobotte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Mouhamadou Bamba Badiane, 33 anni, era originario del Senegal ma è cresciuto a Leffe, dove abitava. Stava tornando a casa con gli amici del coro dei senegalesi musulmani della Val Seriana, nel quale cantava in varie occasioni ed era perciò molto conosc - facebook.com Vai su Facebook

Dolore per Mouhamadou: padre di un bimbo, il canto era la sua passione - Mouhamadou Bamba Badiane, 33 anni, era originario del Senegal ma è cresciuto a Leffe, dove abitava. Come scrive ecodibergamo.it

Incidente a Nembro, Mouhamadou Bamba Badiane di Leffe muore in un frontale con l'autopompa dei vigili del fuoco. Stavano andando a spegnere un incendio - Chiuso a Pradalunga l'imbocco della superstrada, auto deviate sulla vecchia strada, con conseguenti code. Lo riporta bergamo.corriere.it