Chi era Ettore Pausini lo zio di Laura travolto in bici | Un uomo generoso e un campione nella vita

È stato identificato nel 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura, l’uomo travolto e ucciso da un’auto pirata alla periferia est di Bologna. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato, lungo una strada poco fuori città. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga e le forze dell’ordine stanno indagando per rintracciarlo. La notizia, riportata da la Repubblica, ha scosso profondamente il mondo della musica e della solidarietà. Ettore Pausini era infatti molto conosciuto non solo per la sua attività di barbiere, ma anche per il suo impegno come testimonial dell’associazione Onconauti, dedicata alla riabilitazione dei pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

