Chi era Ettore Pausini lo zio di Laura travolto in bici | Un uomo generoso e un campione nella vita
È stato identificato nel 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura, l’uomo travolto e ucciso da un’auto pirata alla periferia est di Bologna. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato, lungo una strada poco fuori città. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga e le forze dell’ordine stanno indagando per rintracciarlo. La notizia, riportata da la Repubblica, ha scosso profondamente il mondo della musica e della solidarietà. Ettore Pausini era infatti molto conosciuto non solo per la sua attività di barbiere, ma anche per il suo impegno come testimonial dell’associazione Onconauti, dedicata alla riabilitazione dei pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragedia per Laura Pausini: lo zio Ettore investito e ucciso da un’auto pirata - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Laura Pausini: zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada - X Vai su X
Lutto per Laura Pausini: è morto lo zio Ettore, travolto da un’auto pirata mentre era in bici - È morto Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, investito mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi. Da iodonna.it
Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Lo riporta quotidiano.net
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Lo riporta today.it