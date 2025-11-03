Chi è Vincenzo Lanni l'uomo che ha accoltellato una donna in Gae Aulenti | autore di un'aggressione nel 2015

Vincenzo Lanni è il 59enne che è stato arrestato oggi per aver accoltellato una 43enne con un lungo coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Dieci anni fa Lanni si era reso responsabile di un’altra aggressione a Villa di Serio (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, l'aggressore arrestato si chiama Vincenzo Lanni e ha 59 anni. Si era rifugiato in un hotel in via Vitruvio, zona stazione Centrale, dove alloggiava da qualche giorno dopo essersi allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto. Dieci anni fa avev

