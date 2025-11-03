Chi è Vincenzo Lanni l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti

Si chiama Vincenzo Lanni l’uomo arrestato per aver aggredito senza motivo con una coltellata in piazza Gae Aulenti, a Milano, la 43enne Anna Laura Valsecchi. L’uomo, 59 anni, è stato individuato e arrestato in un albergo in via Vitruvio, zona Stazione Centrale, dove alloggiava da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto: era in possesso dei capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indossati nel corso dell’aggressione. Era già stato arrestato nel 2015 per due episodi analoghi. Originario di Bergamo ed ex programmatore, Lanni era già stato arrestato nel 2015 per aver accoltellato in strada due pensionati a Villa di Serio e Alzano, nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

