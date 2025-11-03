Milano – Quando i carabinieri gli bussarono alla porta di casa, era l’agosto del 2015, chiese: “Siete qui per i due anziani che ho accoltellato?”. Non ci fu nemmeno bisogno di un interrogatorio: Vincenzo Lanni confessò sull’uscio. L’uomo che ha accoltellato la manager di Finlombarda in piazza Gae Aulenti a Milano – 59 anni, bergamasco, una sorella gemella che l’ha “consegnato” ai carabinieri, l’arresto in un hotel di via Vitruvio – aveva già colpito dieci anni fa a Villa di Serio e ad Alzano, nelle sue terre. In ospedale finirono due pensionati. Se non fosse stato fermato, disse lui stesso agli investigatori dell’Arma, avrebbe ucciso delle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Vincenzo Lanni, l’accoltellatore della manager di Milano con l’ossessione per le donne. “Voglio uccidere”