Chi è Vincenzo Lanni l’accoltellatore della manager di Milano con l’ossessione per le donne Voglio uccidere
Milano – Quando i carabinieri gli bussarono alla porta di casa, era l’agosto del 2015, chiese: “Siete qui per i due anziani che ho accoltellato?”. Non ci fu nemmeno bisogno di un interrogatorio: Vincenzo Lanni confessò sull’uscio. L’uomo che ha accoltellato la manager di Finlombarda in piazza Gae Aulenti a Milano – 59 anni, bergamasco, una sorella gemella che l’ha “consegnato” ai carabinieri, l’arresto in un hotel di via Vitruvio – aveva già colpito dieci anni fa a Villa di Serio e ad Alzano, nelle sue terre. In ospedale finirono due pensionati. Se non fosse stato fermato, disse lui stesso agli investigatori dell’Arma, avrebbe ucciso delle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
