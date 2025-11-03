Chi è Vincenzo Lanni l’accoltellatore della 43enne a Milano Nel 2015 ha tentato di uccidere due pensionati

Nel 2016 è stato condannato, ma il giudice gli ha riconosciuto la semi infermità mentale: Vincenzo Lanni, 59 anni, ex programmatore informatico accusato del tentato omicidio della donna accoltellata stamane alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano ha la fama del recidivo. Vincezo Lanni, 59 anni, è recidivo: ha accoltellato due pensionati nel 2015. Il 20 agosto 2015 ha colpito in strada, con un coltello da cucina con una lama di 23 centimetri, due pensionati a Villa di Serio (il primo) e ad Alzano Lombardo (l’altro), in provincia di Bergamo. Il giudice per l’udienza preliminare Tino Palestra, lo ha condannato il 19 maggio 2016 a otto anni di carcere più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica, riconoscendo l’attenuante della semi infermità mentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

