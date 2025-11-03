Chi è Vincenzo Lanni | il 59enne di Bergamo che ha accoltellato Anna Laura Valsecchi a Milano

Un volto, un nome: chi è l’aggressore di Milano. Si chiama Vincenzo Lanni, 59 anni, nato a Bergamo. È lui l’uomo che lunedì 3 novembre, poco dopo le nove del mattino, ha accoltellato alle spalle la manager Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, a Milano. Non un senzatetto, non uno sconosciuto ai registri delle forze dell’ordine: Lanni ha un passato problematico, un precedente specifico per un’aggressione simile nel 2015, e negli ultimi giorni viveva in una stanza di un albergo in via Vitruvio, non lontano dalla Stazione Centrale. Una vita ai margini: comunità, isolamento e rabbia silenziosa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

