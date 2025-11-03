Chi è Vincenzo Lanni aveva già aggredito 10 anni fa
Età tra i 50-60 anni, brizzolato con i capelli corti, giacchetta azzurra sportiva con cappuccio, pantaloni sportivi neri, scarpe da ginnastica nere, zainetto sulle spalle e una busta-shopper verde fosforescente: è questo l'identikit di Vinceno Lanni, che questa mattina attorno alle 9 in piazza Gae Aulenti ha colpito con un fendente diretto e preciso Anna Laura Valsecchi, 43 anni, impiegata presso Finlombarda. In serata una donna si è presentata alla centrale operativa dicendo di aver riconosciuto il fratello gemello nelle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, che sono state diffuse dai carabinieri su autorizzazione della Procura di Milano.
Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo sospettato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi - Si chiama Vincenzo Lanni ed ha 59 anni il sospettato dell'aggressione in piazza Gae Aulenti, a Milano, nei confronti di Anna Laura Valsecchi. Riporta ansa.it