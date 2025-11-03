Età tra i 50-60 anni, brizzolato con i capelli corti, giacchetta azzurra sportiva con cappuccio, pantaloni sportivi neri, scarpe da ginnastica nere, zainetto sulle spalle e una busta-shopper verde fosforescente: è questo l'identikit di Vinceno Lanni, che questa mattina attorno alle 9 in piazza Gae Aulenti ha colpito con un fendente diretto e preciso Anna Laura Valsecchi, 43 anni, impiegata presso Finlombarda. In serata una donna si è presentata alla centrale operativa dicendo di aver riconosciuto il fratello gemello nelle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, che sono state diffuse dai carabinieri su autorizzazione della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chi è Vincenzo Lanni, aveva già aggredito 10 anni fa