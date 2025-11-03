Chi è Octavian l' operaio di 66 anni rimasto sotto le macerie nel doppio crollo alla Torre dei conti a Roma
Il doppio crollo della Torre dei Conti ha scosso Roma. Per il monumento, affacciato sui Fori imperiali della capitale, l'apprensione non è finita. Un operaio è infatti rimasto intrappolato sotto le macerie e i soccorritori lavorano incessantemente per riuscire a salvarlo. Le operazioni sono rese. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cade da circa tre metri, operaio di 66 anni in pericolo di vita - E' ricoverato all'Ospedale del Mare, in prognosi riservata e in pericolo di vita, un operaio di 66 anni caduto da un muro alto circa tre metri in un cantiere in via Benevento, a Cicciano, provincia di ... Segnala rainews.it
Operaio di 66 anni cade dal tetto di una villetta e muore - Un operaio edile di 66 anni è morto sul lavoro in un cantiere candendo dal tetto di una villetta in ristrutturazione a Bergeggi (Savona) in via Torre d'Ere. Secondo ansa.it
Cade da un muro di 3 metri mentre lavora, grave un operaio di 66 anni nel Napoletano - Un grave incidente sul lavoro, l'ennesimo di questo 2025 in Campania, si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre, a Cicciano, nella provincia di Napoli. fanpage.it scrive