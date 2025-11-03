È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri grazie alla sorella gemella che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dagli inquirent i. È Vincenzo Lanni, un 59enne di Bergamo ex programmatore informatico, il presunto aggressore di Anna Maria Valsecchi, la dirigente di Finlombarda, accoltellata alle 9 del mattino di lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano. Si era rifugiato in un hotel del capoluogo lombardo, nei pressi della stazione Centrale, dove era ospite da qualche giorno dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. Era già stato arrestato nel 2015 per aver accoltellato in strada due pensionati a Villa di Serio e ad Alzano, nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è l’uomo arrestato per l’accoltellamento di Milano: nel 2015 aveva aggredito due pensionati. Lo ha riconosciuto la gemella