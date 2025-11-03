Si è spesso fatto riferimento, in merito a Jeffrey Epstein, il controverso finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, ai suoi legami con Israele e con il Mossad. Uno dei primi a parlarne è stato Ari Ben-Menashe, ex agente dell’intelligence israeliana, che nel 2020, in un’intervista a RT International, ha dichiarato che sia Epstein sia Robert Maxwell, padre di Ghislaine Maxwell, erano agenti del Mossad. Successivamente, di questo presunto legame ne hanno parlato giornalisti noti come l’ex anchorman di Fox News, Tucker Carlson, e Glenn Greenwald. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Chi è Les Wexner, il milionario pro-Israele che rese ricco Jeffrey Epstein