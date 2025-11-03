Chi è Les Wexner il milionario pro-Israele che rese ricco Jeffrey Epstein

It.insideover.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spesso fatto riferimento, in merito a Jeffrey Epstein, il controverso  finanziere  accusato di crimini sessuali  morto in carcere per un apparente suicidio  presso il  Metropolitan Correctional Center  di New York il 10 agosto 2019, ai suoi legami con Israele e con il Mossad. Uno dei primi a parlarne è stato   Ari Ben-Menashe, ex agente dell’intelligence israeliana, che nel 2020, in un’intervista a  RT International,  ha dichiarato che sia Epstein sia Robert Maxwell, padre di Ghislaine Maxwell, erano agenti del Mossad. Successivamente, di questo presunto legame ne hanno parlato giornalisti noti come l’ex anchorman di Fox News, Tucker Carlson, e Glenn Greenwald. 🔗 Leggi su It.insideover.com

chi 232 les wexner il milionario pro israele che rese ricco jeffrey epstein

© It.insideover.com - Chi è Les Wexner, il milionario pro-Israele che rese ricco Jeffrey Epstein

Cerca Video su questo argomento: 232 Les Wexner Milionario