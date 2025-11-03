Chi è l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti | dieci anni fa pugnalò due anziani in Bergamasca

Bergamonews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni fa, il 20 agosto 2015, accoltellò due anziani nel giro di poche ore: il primo a Villa di Serio, il secondo ad Alzano Lombardo. Alle forze dell’ordine confessò di aver agito a caso, frustrato da una vita che giudicava fallimentare. Vincenzo Lanni, ex programmatore informatico di 50 anni, fu condannato a 8 anni di carcere più tre in una struttura psichiatrica, grazie all’attenuante della semi infermità mentale. Di lui non si è più saputo nulla fino a oggi (lunedì 3 novembre) quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano lo hanno arrestato con l’accusa di avere accoltellato una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti, tra i grattacieli del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

chi 232 l8217accoltellatore di piazza gae aulenti dieci anni fa pugnal242 due anziani in bergamasca

© Bergamonews.it - Chi è l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti: dieci anni fa pugnalò due anziani in Bergamasca

News recenti che potrebbero piacerti

Pop-up Chocoviar, Venchi celebra il cioccolato in piazza Gae Aulenti - up Chocoviar in piazza Gae Aulenti a Portanuova a Milano, aperto dall’11 al 19 ottobre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 L8217accoltellatore Piazza Gae