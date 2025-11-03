Chi è la moglie di Francesco Pannofino Emanuela Rossi e madre del figlio | L’ho sposata due volte la crisi ci ha divisi ma ritrovati

Francesco Pannofino è sposato con la moglie Emanuela Rossi, la sorella dei doppiatori Massimo e Riccardo Rossi e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione come doppiatrice prestando la voce a Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nella celebre serie. Non solo, la Rossi ha prestato la voce ad attrici del calibro di Angelina Jolie, Emma Thompson, Kim Basinger, Madonna, Nicole Kidman e Sharon Stone. Dall’amore tra Francesco ed Emanuela è nato Andrea, un figlio che ha deciso di seguire le orme dei genitori visto che lavora come attore e ha collaborato con il papà sul set del film “Boris – Il film”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e madre del figlio: “L’ho sposata due volte, la crisi ci ha divisi ma ritrovati”

