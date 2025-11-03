Chi è Jim Curtis il nuovo amore di Jennifer Aniston
Jim Curtis è il nuovo amore di Jennifer Aniston. Ad ufficializzare la love story è stata proprio l’attrice che ha postato uno scatto che la ritrae abbracciata all’uomo. “Buon compleanno mio prezioso amore”, ha scritto a corredo della foto, aggiungendo anche un cuoricino. Chi è Jim Curtis, nuovo amore di Jennifer Aniston. 50 anni e una carriera di successo, Jim Curtis è un life coach molto conosciuto ad Hollywood e un love guru. Il suo compito dunque è quello di aiutare le persone ad affrontare al meglio la vita e le relazioni. Grazie al suo charme e alla sua eleganza, Jim sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Jennifer Aniston, conquistandola. 🔗 Leggi su Dilei.it
