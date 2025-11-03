Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini zio della cantante Laura | si è costituito

Si è costituito l'uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna. Fuggito dopo l’impatto, si è presentato alla polizia locale: dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

