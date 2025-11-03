Chi è il 20enne fermato per l'omicidio del 16enne a Capizzi era con padre e fratello | Noti per altri reati
Il 20enne Giacomo Frasconà Filaro è stato fermato col padre 48enne e il fratello 18enne per l'omicidio del 16enne a Capizzi. Dopo l'agguato erano tornati a casa. "Persone con diversi precedenti penali. L'anno scorso alcuni componenti della famiglia sono stati indagati per avere dato fuoco alla caserma dei carabinieri" ha rivelato il sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aveva appena 16 anni il giovane ucciso per errore davanti a un bar, nel Messinese, raggiunto da un colpo di pistola. A sparare sulla folla un 20enne, fermato insieme al fratello e al padre. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com Vai su Facebook
In provincia di #Messina, a Capizzi, un 16enne ieri sera è stato ucciso davanti un bar: gli hanno sparato da un'auto. Fermato un 20enne. - X Vai su X
Morto Simone Schiavello, il 20enne accoltellato a Ostia: fermato il presunto autore dell’omicidio - Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, il 20enne accoltellato in via Forni stanotte a Nuova Ostia. Come scrive fanpage.it