Chi è il 20enne fermato per l'omicidio del 16enne a Capizzi era con padre e fratello | Noti per altri reati

Chi è il 20enne fermato per l'omicidio del 16enne a Capizzi era con padre e fratello

Il 20enne Giacomo Frasconà Filaro è stato fermato col padre 48enne e il fratello 18enne per l'omicidio del 16enne a Capizzi. Dopo l'agguato erano tornati a casa. "Persone con diversi precedenti penali. L'anno scorso alcuni componenti della famiglia sono stati indagati per avere dato fuoco alla caserma dei carabinieri" ha rivelato il sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

