Milano, 3 novembre 2025 – Alberto Belli Paci, 72 anni, primogenito di Liliana Segre, ha aderito a Forza Italia. Oggi l'incontro con il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani. “Sono un liberale e dopo l'esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia ”, ha detto Belli Paci al 'Corriere.it', per poi spiegare la sua esperienza politica: “Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d'odio e l'antisemitismo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Alberto Segre, il figlio primogenito di Liliana Segre che è entrato in Forza Italia