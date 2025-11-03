Chi è Alberto Belli Paci il figlio primogenito di Liliana Segre che è entrato in Forza Italia

Milano, 3 novembre 2025 – Alberto Belli Paci, 72 anni, primogenito di Liliana Segre, ha aderito a Forza Italia. Oggi l'incontro con il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani. “Sono un liberale e dopo l'esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia ”, ha detto Belli Paci al 'Corriere.it', per poi spiegare la sua esperienza politica: “Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d'odio e l'antisemitismo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Alberto Belli Paci, il figlio primogenito di Liliana Segre che è entrato in Forza Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo l’esibizione di Paolo Belli a Ballando con le stelle, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare di più sulla sua vita, ma a causa di un errore tecnico Cosa si è sentito dal backstage - facebook.com Vai su Facebook

Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, entra in Forza Italia: «A sinistra accusano gli ebrei per le scelte di Netanyahu. In famiglia idee diverse ma mia madre ha detto ... - Il primogenito di Liliana Segre oggi riceverà la tessera da Tajani: «In Parlamento? Come scrive msn.com

Alberto, Federica e Luciano Belli Paci, figli di Liliana Segre/ “Nostri genitori furono severi perché…” - Alberto, Federica e Luciano Belli Paci, figli di Liliana Segre: un'infanzia complicata e molto dura per i figli che non sapevano del vissuto della mamma Nel 1948, Liliana Segre ha conosciuto Alfredo ... Segnala ilsussidiario.net

Alberto, Luciano e Federica Belli Paci, chi sono i figli id Liliana Segre?/ “Gli insulti non fermano mamma” - Liliana Segre ha avuto tre figli dal marito Alfredo Belli Paci: ecco chi sono Luciano, Federica e Alberto e cosa fanno nella vita. Secondo ilsussidiario.net