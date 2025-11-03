Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals? Niente Alcaraz nel girone i rivali in base alle fasce

Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza delle ATP Finals 2025 con l’obiettivo di bissare il titolo ottenuto nella passata edizione del ‘Torneo dei Grandi Maestri’ e sperare così di chiudere la stagione in vetta al ranking per il secondo anno di seguito. Per difendere la prima posizione in classifica mondiale dovrà però monitorare anche il percorso di Carlos Alcaraz nel torneo, perché potrebbe anche non bastare vincere le Finals da imbattuto per andare in vacanza da numero 1 al mondo. Innanzitutto il fuoriclasse altoatesino dovrà concentrarsi sulla fase a gironi in programma a partire da domenica 9 novembre, con il sorteggio previsto giovedì 6 novembre (alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals? Niente Alcaraz nel girone, i rivali in base alle fasce

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner torna numero uno al mondo: Alcaraz superato, come cambia il ranking (classifica Atp). Alle Atp Finals può cambiare tutto - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Da ilmessaggero.it

Quando gioca Sinner alle ATP Finals: data e orario dell’esordio di Jannik - Le ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che manderà in onda ogni incontro del torneo di singolare e di quello di doppio. Lo riporta fanpage.it

Jannik Sinner torna primo nella classifica Atp, in cima alla graduatoria dopo la vittoria ai Masters 1000 di Parigi VIDEO - In meno di due mesi dal cedere il primato a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si riprende la vetta della classifica mondiale Atp grazie al trionfo al Masters 1000 di Parigi, con un margine ... Secondo msn.com