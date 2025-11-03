Che tempo che fa non c' è Greta? Come rimedia Fazio

L'assenza di Greta Thunberg a Che tempo che fa sul Nove non ha impedito alla trasmissione condotta da Fabio Fazio di fare il solito tiro al piccione contro il governo. In soccorso del giornalista sono giunti diversi colleghi, da Michele Serra a Massimo Giannini. Nel mirino ci è finita in particolare la riforma della giustizia voluta dall'esecutivo, approvata dal Parlamento e prossimamente alla prova del referendum.   "La sinistra per un lungo periodo è stata fondamentalmente giustizialista con anche piccole derive manettare da parte di pezzi della sinistra e questo non aiuta a guardare con equilibrio un problema che può essere anche dolorosissimo", ha detto Serra in studio da Fazio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

