Che tempo che fa Greta Thunberg dà buca a Fabio Fazio

Greta Thunberg dà buca a Fazio. Clamoroso sul Nove. Dove né Papa Francesco, né Amadeus hanno osato, ignorare l’invito di don Fabio, la svedese già ambientalista, poi barcarola pro Pal e ora sindacalista anti Meloni ha fatto invece un passo indietro. Influenza. Questa è la giustificazione ufficiale fornita dal conduttore ai telespettatori che, magari avevano appena finito di consumare una cena bio in piatti di carta biodegradabile, eccitati e ansiosi al pensiero di essere giudicati dal volto spesso accigliato della 22enne che si sarebbe dovuto palesare verso le 21, minuto più, minuto meno, di fronte all’anchorman genovese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Greta Thunberg dà buca a Fabio Fazio

