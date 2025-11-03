“Fashion is everywhere” – no, davvero, letteralmente. Dai siti porno al luogo piu? magico della terra, la moda ha esplorato ogni angolo. Designer e art director si trasformano nei piu? acuti drammaturghi: definiscono con meticolosita? i personaggi attraverso gli abiti, plasmano le azioni dirigendo le modelle, costruiscono l’atmosfera con la musica giusta. Tuttavia, il sipario non puo? alzarsi finche? la scena non e? pronta. La scelta del luogo puo? spingere lo spettacolo tra le nuvole o trascinarlo sottoterra. Gli stilisti camminano costantemente su un ghiaccio sottile, minacciati dall’ombra delle sfilate dimenticate, nel tentativo di non finire in questo cimitero affollato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Che spettacolo! La moda oltrepassa i confini della passerella