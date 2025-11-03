Che paura ad Albiano Magra Halloween Village diverte e regala piccoli brividi
Halloween Village è stato un successo. La due giorni promossa ad Albiano Magra ha attirato centinaia di persone, arrivate nella frazione aullese allestita come un vero e proprio villaggio dell’horror. Street food, spettacoli, musica e il Tunnel dei sospiri, Madhouse, un’avventura vietata ai minori di 14 anni e allestita nella nuova location nei locali della scuola di danza Tap Dancing. Nel fine settimana la grande frazione di Aulla si è trasformata in un borgo oscuro e spaventoso, grazie all’evento organizzato da Claudiopivalight e dalla scuola di danza Tap Dancing, in collaborazione con la Proloco Viviamo Albiano, il Comune di Aulla e numerosi partner locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
