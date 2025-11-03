Che ho fatto di male? la domanda choc di Chiara Petrolini agli psichiatri

Si torna a parlare di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo a processo con l'accusa di aver ucciso con premeditazione i suoi due figli neonati e tentato di occultare i loro corpi seppellendoli nel giardino di casa. Nel corso dell'ultima udienza sono stati ascoltati i consulenti tecnici della Procura di Parma, che hanno tracciato un quadro psicologico della giovane davvero molto interessante. Lo psichiatra Mario Amore, che ha avuto modo di incontrare la ragazza, si è così espresso: "Chiara Petrolini non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Che ho fatto di male?", la domanda choc di Chiara Petrolini agli psichiatri

