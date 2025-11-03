' Che genere d’Europa? Sguardi di cittadinanza plurale' Tutto pronto per la tre giorni di festival workshop e proiezioni
Educare alla cittadinanza europea attraverso la promozione dei valori della parità di genere, della diversità culturale e sociale, della pace, della partecipazione democratica e dell’inclusione: nasce con questi specifici obiettivi ‘Che genere di Europa? Sguardi e pratiche di cittadinanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
