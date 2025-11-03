ChatGPT fa la spesa per te crea musica e diventa persino un confidente | ecco tutte le novità

ChatGPT non è più solo un assistente digitale che scrive email o riassume documenti. È diventato, per milioni di persone in tutto il mondo, qualcosa di molto più intimo, cioè un confidente silenzioso, disponibile 24 ore su 24, con cui condividere pensieri che non oserebbero esprimere ad alta voce. OpenAI ha recentemente rivelato un dato che fa riflettere: oltre un milione di utenti ogni settimana utilizza ChatGPT per parlare di problemi di salute mentale, inclusi pensieri suicidi, episodi psicotici o stati maniacali. Un fenomeno che solleva domande cruciali sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella nostra società e sulla solitudine crescente dell’era digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ChatGPT fa la spesa per te, crea musica e diventa persino un confidente: ecco tutte le novità

Scopri altri approfondimenti

Adesso con #ChatGpt puoi fare anche la spesa alimentare. Almeno negli Usa. Stop allo scroll infinito di prodotti dai siti e pagamento automatico #Marketing #brand #tech #artificial_intelligence - X Vai su X

Dal 2026 gli utenti potranno acquistare prodotti direttamente dentro ChatGPT usando il portafoglio digitale di PayPal. L’intesa segna una svolta nell’e-commerce agentico, dove l’intelligenza artificiale non solo consiglia cosa comprare, ma conclude anche il pa - facebook.com Vai su Facebook

PayPal entra in ChatGPT: ora l’intelligenza artificiale può anche pagare la spesa - Dal 2026 gli utenti potranno acquistare prodotti direttamente dentro ChatGPT usando il portafoglio digitale di PayPal. Da milanofinanza.it

PayPal entra in ChatGPT: dal prossimo anno compreremo in chat, e le azioni volano +14% - PayPal sarà il primo portafoglio in ChatGPT grazie a un accordo con OpenAI: tutele per utenti e merchant e titolo in rialzo del 14%. Lo riporta smartworld.it

IA, da Walmart si fa la spesa con ChatGpt. Amazon rilancia con Help Me Decide - Nel giorno dell’annuncio sull’uso di robot al posto di lavoratori umani, Amazon presenta il nuovo servizio basato sull’intelligenza artificiale per lo shopping. Da msn.com