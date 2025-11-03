Charles Leclerc sposa la fidanzata Alexandra la 23enne che avrebbe contribuito alla rottura con Charlotte Sinè
Charles Leclerc ha chiesto alla fidanzata Alexandra Saint Mleux di sposarlo. A recapitare la proposta di matrimonio alla modella e influencer è stato il cane di famiglia che ha indossato una targhetta con la scritta: “Papà vuole sposarti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
