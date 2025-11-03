Charles Leclerc sposa Alexandra Saint Mleux | ecco le foto della coppia

Charles Leclerc ha sposato la modella e influencer francese Alexandra Saint Mleux. L’annuncio è arrivato dallo stesso pilota della Ferrari, con un post sul proprio profilo Instagram: “ Mr. & Mrs. Leclerc ” e l’iconcina di un anello. Ecco alcune delle foto più belle della coppia Questa la gallery postata dal monegasco sul proprio profilo Instagram, con la quale ha ufficializzato il matrimonio con la fidanzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charlesleclerc) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Charles Leclerc sposa Alexandra Saint Mleux: ecco le foto della coppia

Altre letture consigliate

Charles Leclerc ha annunciato le nozze con Alexandra Saint Mleux - facebook.com Vai su Facebook

Charles Leclerc si sposa: la proposta di matrimonio alla fidanzata Alexandra con centinaia di rosse rosse - X Vai su X

Charles Leclerc si sposa con Alexandra Saint Mleux: proposta romantica tra rose rosse, candele e un anello da sogno - Il famoso pilota della Ferrari ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata dopo due anni di relazione ed entrambi hanno deciso ... Si legge su leggo.it

Charles Leclerc si sposa: il pilota annuncia il matrimonio con Alexandra Saint Mleux - Charles Leclerc si sposa: il pilota annuncia il matrimonio con Alexandra Saint Mleux. Secondo msn.com

Charles Leclerc si sposa - In una delle poche domeniche in calendario senza gare, a prendersi le prime pagine dei siti di motorsport è indubbiamente Charles Leclerc, che in serata ha comunicato sui social network che ... Lo riporta formulapassion.it