Charles Leclerc si sposa! Proposta di nozze alla sua Alexandra con anello da sogno e la complicità del loro cane

Charles Leclerc, 28 anni, ha deciso di voltare pagina e coronare la sua storia d’amore con Alexandra Saint Mleux, 24 anni. Il pilota della Ferrari ha annunciato il fidanzamento ufficiale con un post su Instagram che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo. “ Mr & Mrs Leclerc ”, recita la didascalia, accompagnata da un cuore e da un’emoji a forma di anello. Un dettaglio che non lascia spazio ai dubbi: il matrimonio è alle porte. Una proposta da film (con la zampa di Leo). Il momento più dolce della proposta è stato senza dubbio quello in cui è entrato in scena Leo, il cane della coppia. Con un collare dorato personalizzato e la scritta “ Papà vuole sposarti ”, l’amico a quattro zampe ha consegnato ad Alexandra il messaggio più romantico che potesse ricevere. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Charles Leclerc si sposa! Proposta di nozze alla sua Alexandra, con anello da sogno e la complicità del loro cane

Argomenti simili trattati di recente

Charles Leclerc ha annunciato le nozze con Alexandra Saint Mleux - facebook.com Vai su Facebook

Charles Leclerc si sposa: la proposta di matrimonio alla fidanzata Alexandra con centinaia di rosse rosse - X Vai su X

Charles Leclerc sposa la fidanzata Alexandra, la 23enne che avrebbe contribuito alla rottura con Charlotte Sinè - A recapitare la proposta di matrimonio alla modella e influencer è stato il cane di famiglia che ha indossato una targhetta ... fanpage.it scrive

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sposano. La proposta del campione (con un aiutante speciale): le foto e l'anello - Il pilota della Ferrari ha annunciato che sposerà la fidanzata Alexandra Saint Mleux, pubblicando su Instagram un post che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Scrive today.it

Charles Leclerc si sposa: la proposta di matrimonio (romantica) alla fidanzata Alexandra - Con un post su Instagram, il pilota della Ferrari ha annunciato le nozze con la studentessa d'arte. Riporta corriere.it