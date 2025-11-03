Champions League Juventus-Sporting Lisbona | probabili formazioni e dove vederla in tv

La notte europea chiama, e la Juventus risponde. Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21, l’Allianz Stadium si vestirà di Champions League per la sfida tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona, match valido per la quarta giornata della League Phase. Dopo la vittoria in campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Champions League ? https://mdst.it/47T43aq #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Juve, contro lo Sporting rientra Yildiz: 2 dubbi per Spalletti - Kenan Yildiz è pronto per la sfida di Champions League che la Juventus giocherà domani sera a partire dalle 21:00 allo Stadium contro i portoghesi dello Sporting: come riportato ... Riporta tuttojuve.com

Juventus-Sporting: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni del match di Champions League - La nuova Juventus di Luciano Spalletti ha iniziato il nuovo ciclo con una vittoria arrivata sul campo della Cremonese. Lo riporta msn.com

La Juventus in Champions League: come vedere Juventus-Sporting in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa - I bianconeri sfidano i portoghesi alla ricerca di punti pesanti per il cammino in Champions: tutte le informazioni utili per guardare la partita su NOW. Secondo goal.com