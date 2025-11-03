Champions League Juventus-Sporting Lisbona | probabili formazioni e dove vederla in tv

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte europea chiama, e la Juventus risponde. Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21, l’Allianz Stadium si vestirà di Champions League per la sfida tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona, match valido per la quarta giornata della League Phase. Dopo la vittoria in campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

champions league juventus sportingJuventus-Sporting, Spalletti: "Ho parlato di lottare per lo scudetto, non di vincerlo" - Fino a quando la matematica non ce lo vieta dobbiamo essere nelle condizioni di lottare per qualsiasi cosa. Secondo sport.sky.it

champions league juventus sportingDIRETTA Champions League, Juve-Sporting CP: conferenza stampa Luciano Spalletti – LIVE - Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. Da calciomercato.it

champions league juventus sportingSpalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare - Quella appena conclusa è stata la giornata di vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Club. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Champions League Juventus Sporting