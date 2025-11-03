Champions Conte si lamenta anche del Qarabag e sbotta | Hanno sei punti Sento solo critiche diamo fastidio

“La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti. Non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c’è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra”. Così Antonio Conte alla vigilia della sfida del suo Napoli contro l’Eintracht, valida per la quarta giornata del fase a girone unico della Champions League 202526. L’allenatore partenopeo si è soffermato sul calendario: “C’è più pressione, ci sono più infortuni, c’è meno possibilità di gestire le rotazioni”, ha spiegato Conte parlando delle differenze tra le top leghe europee e i campionati minori. “Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale, come dimostrato sabato”, ha concluso Conte rispondendo alla domanda su un possibile scatto decisivo in Champions League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

