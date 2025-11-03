Cestini fantasma in via Ruggero Marturano
Ai cittadini si chiede, giustamente, di essere civili e di non gettare cartacce o altro per terra. Oppure di raccogliere le feci dei cani e non lasciarle sul marciapiede. Però anche la Rap deve fare la sua parte. In via Ruggero Marturano, traversa di via Ammiraglio Rizzo, zona Fiera, non c'è un.
