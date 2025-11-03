Cestini fantasma in via Ruggero Marturano

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai cittadini si chiede, giustamente, di essere civili e di non gettare cartacce o altro per terra. Oppure di raccogliere le feci dei cani e non lasciarle sul marciapiede. Però anche la Rap deve fare la sua parte. In via Ruggero Marturano, traversa di via Ammiraglio Rizzo, zona Fiera, non c'è un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Via dal Centro storico i cestini di Raggi: "Inadeguati, ne arriveranno 10mila nuovi" - Via dal Centro storico i cestini voluti dall'ex sindaca Virginia Raggi, quelli che tre anni fa finirono al centro degli sfottò sui social per la forma che ricordava un'urna funeraria. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cestini Fantasma Via Ruggero