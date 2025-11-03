Cesari spiega | Corretto il giallo a Bisseck su Giovane mancano 2 elementi per il DOGSO Bravo Doveri nella gestione

Inter News 24 Cesari spiega: «Corretto il giallo a Bisseck su Giovane, mancano 2 elementi per il DOGSO». Le sue parole sull’episodio di Verona Inter. L’episodio chiave della vittoria dell’Inter a Verona, il fallo del difensore nerazzurro Yann Bisseck sull’attaccante scaligero Giovane, continua a far discutere, ma riceve una lettura chiara dall’ex arbitro Graziano Cesari. Intervenuto negli studi di Pressing, l’opinionista ha analizzato la dinamica dell’azione, promuovendo la decisione dell’arbitro Daniele Doveri. La ricostruzione dell’episodio. Cesari ha spiegato che la prima intenzione di Doveri, dopo il fallo scaturito dal retropassaggio errato di Petar Sucic, è stata subito quella di estrarre il cartellino giallo, senza mai prendere in considerazione il rosso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cesari spiega: «Corretto il giallo a Bisseck su Giovane, mancano 2 elementi per il DOGSO. Bravo Doveri nella gestione»

Scopri altri approfondimenti

Il gemellaggio tra città, perché esiste questa pratica? Ce lo spiega Aleksandra Georgieva Vai su Facebook

Milan-Roma, moviola: Cesari spiega perché non è corretto il rigore per i giallorossi - Roma analizzata dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, sei gli ammoniti, la moviola ... Secondo sport.virgilio.it

Cesari: "Per il rosso a Bisseck mancano le quattro condizioni. Rigore su Pio? Non è come settimana scorsa" - "Sucic sbaglia il retropassaggio, si inserisce Giovane e cade a contatto col difensore dell'Inter. Lo riporta msn.com