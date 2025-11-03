Cesa Davide Carbisiero ucciso in una sala slot | il Questore chiude il locale
La sala scommesse di via Berlinguer a Cesa, teatro dell’omicidio del giovane Davide Carbisiero, 19 anni, è stata chiusa. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, che ha firmato un decreto di sospensione dell’attività per quindici giorni, su proposta dei carabinieri della stazione di Cesa. Cesa, Davide Carbisiero ucciso in una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
