Cerveteri tir si ribalta durante lo scarico | ferito l’autista

Cerveteri, 3 novembre 2025 – Un m ezzo pesante si è ribaltato in in via Settevene Palo 1 dove i Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 7:15 con l’equipaggio della 26A. L’autoarticolato, che trasportava sabbia all’interno di un’azienda di calcestruzzi, durante le operazioni di scarico, per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco. I pompieri giunti repentinamente sul posto hanno estratto l’autista dalla cabina del camion consegnandolo al personale sanitario del 118 che lo ha trasferito all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Non sembrava versasse in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it